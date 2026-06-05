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Перес поддержал Моуринью: «Если он посадит звезду “Реала” на скамейку запасных, то это будет решение тренера»

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что полностью доверяет и верит в успех Жозе Моуринью, который станет главным тренером команды, если Перес выиграет президентские выборы.

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что полностью доверяет и верит в успех Жозе Моуринью, который станет главным тренером команды, если Перес выиграет президентские выборы.

«Моуринью придет в “Реал” в этом сезоне. Я очень взволнован, потому что он тот человек, который снова сделал нас конкурентоспособными, он заложил тот дух, который позволил нам выиграть 6 раз Лигу чемпионов уже после его ухода. Теперь мы хотим, чтобы он вернул тот же самый конкурентный дух. Если Моуринью посадит звезду на скамейку запасных, то это будет решение тренера», — приводит Diario AS слова Переса.

Выборы президента «Реала» пройдут в воскресенье, 7 июня.

В сезоне-2025/26 «Реал» набрал 86 очков и стал вторым в чемпионате Испании. Победу в турнире одержала «Барселона» — 94 очка.

Перес представил Моуринью с помощью ИИ, а Рикельме пообещал подписать Холанна. Что происходит в «Реале»?