Перес поддержал Моуринью: «Если он посадит звезду “Реала” на скамейку запасных, то это будет решение тренера»

Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что полностью доверяет и верит в успех Жозе Моуринью, который станет главным тренером команды, если Перес выиграет президентские выборы.
«Моуринью придет в “Реал” в этом сезоне. Я очень взволнован, потому что он тот человек, который снова сделал нас конкурентоспособными, он заложил тот дух, который позволил нам выиграть 6 раз Лигу чемпионов уже после его ухода. Теперь мы хотим, чтобы он вернул тот же самый конкурентный дух. Если Моуринью посадит звезду на скамейку запасных, то это будет решение тренера», — приводит Diario AS слова Переса.
Выборы президента «Реала» пройдут в воскресенье, 7 июня.
В сезоне-2025/26 «Реал» набрал 86 очков и стал вторым в чемпионате Испании. Победу в турнире одержала «Барселона» — 94 очка.
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