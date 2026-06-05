Перес поддержал Моуринью: «Если он посадит звезду “Реала” на скамейку запасных, то это будет решение тренера»

«Моуринью придет в “Реал” в этом сезоне. Я очень взволнован, потому что он тот человек, который снова сделал нас конкурентоспособными, он заложил тот дух, который позволил нам выиграть 6 раз Лигу чемпионов уже после его ухода. Теперь мы хотим, чтобы он вернул тот же самый конкурентный дух. Если Моуринью посадит звезду на скамейку запасных, то это будет решение тренера», — приводит Diario AS слова Переса.