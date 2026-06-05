Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На ЧМ-2026 перед матчами на поле будут выходить все игроки, включенные в заявку

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на чемпионате мира-2026 будет использована новая предматчевая церемония, разработанная с учетом интересов болельщиков и команд.

Источник: Спорт-Экспресс

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на чемпионате мира-2026 будет использована новая предматчевая церемония, разработанная с учетом интересов болельщиков и команд. Каждый игрок, включенный в заявку на матч, будет выходить на поле, чтобы собраться вокруг центрального баннера во время исполнения национальных гимнов.

«По мере развития чемпионата мира мы продолжаем внедрять инновации в то, как можно наслаждаться игрой. То, что все игроки и судьи будут стоять лицом друг к другу в центральном круге во время исполнения национальных гимнов, создаст момент единства, гордости и эмоций, который действительно принадлежит командам и всем, кто находится на стадионе. Чемпионат мира — это праздник для каждого игрока и каждого болельщика, и эта новая предматчевая церемония отражает это», — приводит официальный сайт ФИФА слова Инфантино.

Также на более поздних стадиях турнира предматчевая церемония будет включать в себя дополнительные элементы, такие как цветной дым или пиротехника.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных.

Матчи группового турнира пройдут с 11 июня по 28 июня. Игры плей-офф — с 28 июня. Финал — 19 июля.

За кого болеть на чемпионате мира. Все футболисты и тренеры ЧМ-2026, связанные с Россией.