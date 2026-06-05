На ЧМ-2026 перед матчами на поле будут выходить все игроки, включенные в заявку

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил, что на чемпионате мира-2026 будет использована новая предматчевая церемония, разработанная с учетом интересов болельщиков и команд. Каждый игрок, включенный в заявку на матч, будет выходить на поле, чтобы собраться вокруг центрального баннера во время исполнения национальных гимнов.
«По мере развития чемпионата мира мы продолжаем внедрять инновации в то, как можно наслаждаться игрой. То, что все игроки и судьи будут стоять лицом друг к другу в центральном круге во время исполнения национальных гимнов, создаст момент единства, гордости и эмоций, который действительно принадлежит командам и всем, кто находится на стадионе. Чемпионат мира — это праздник для каждого игрока и каждого болельщика, и эта новая предматчевая церемония отражает это», — приводит официальный сайт ФИФА слова Инфантино.
Также на более поздних стадиях турнира предматчевая церемония будет включать в себя дополнительные элементы, такие как цветной дым или пиротехника.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных.
Матчи группового турнира пройдут с 11 июня по 28 июня. Игры плей-офф — с 28 июня. Финал — 19 июля.
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