Перес: «Глупо расстраиваться из-за драки в раздевалке»

«Глупо расстраиваться из-за драки в раздевалке. Драки случаются каждый год. Один парень наступает другому на ногу, тот злится, они толкаются. Проблема в том, что кто-то это сливает в прессу. За последние месяцы я заметил маневры некоторых антимадридистов, с помощью СМИ и с помощью некоторых людей внутри клуба. Я решил, что так продолжаться не может, поэтому я объявил выборы. У “Реала” есть история и престиж. Каждый топ-игрок хочет приехать сюда», — приводит Diario AS слова Переса.