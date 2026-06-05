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Перес: «Глупо расстраиваться из-за драки в раздевалке»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о драке игроков «Реала» Федерико Вальверде и Орельена Тшуамени на тренировке.

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал информацию о драке игроков «Реала» Федерико Вальверде и Орельена Тшуамени на тренировке.

«Глупо расстраиваться из-за драки в раздевалке. Драки случаются каждый год. Один парень наступает другому на ногу, тот злится, они толкаются. Проблема в том, что кто-то это сливает в прессу. За последние месяцы я заметил маневры некоторых антимадридистов, с помощью СМИ и с помощью некоторых людей внутри клуба. Я решил, что так продолжаться не может, поэтому я объявил выборы. У “Реала” есть история и престиж. Каждый топ-игрок хочет приехать сюда», — приводит Diario AS слова Переса.

В начале мая появилась информация, что Вальверде подрался с Тшуамени на тренировке перед игрой с «Барселоной». В результате стычки уругваец получил черепно-мозговую травму. «Реал» оштрафовал обоих игроков на 500 тысяч евро.

Выборы президента «Реала» пройдут в воскресенье, 7 июня. Соперником Переса является испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

В сезоне-2025/26 «Реал» набрал 86 очков и стал вторым в чемпионате Испании. Победу в турнире одержала «Барселона» — 94 очка.

Самая дорогая стычка? Вальверде и Тчуамени заплатят по 500 тысяч евро за драку на тренировке.