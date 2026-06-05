Шерки: «На чемпионат мира Франция поедет не фаворитами, но раздавит всех»

"Конечно, мы много работали в Клерфонтене и весь сезон. Есть небольшая усталость, но цель — хорошо сыграть 16 июня. В первом тайме мы хорошо держали мяч. Во второй половине было сложнее, так как произошло много изменений. Это маленький тревожный звоночек, который поможет оставаться сосредоточенным.