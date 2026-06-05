Шерки: «На чемпионат мира Франция поедет не фаворитами, но раздавит всех»

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки прокомментировал поражение от Кот-д’Ивуара (1:2) в товарищеском матче.
"Конечно, мы много работали в Клерфонтене и весь сезон. Есть небольшая усталость, но цель — хорошо сыграть 16 июня. В первом тайме мы хорошо держали мяч. Во второй половине было сложнее, так как произошло много изменений. Это маленький тревожный звоночек, который поможет оставаться сосредоточенным.
На чемпионат мира мы поедем не фаворитами, но раздавим всех. С Майклом Олисе мы понимаем друг друга даже не разговаривая. У нас есть понимание игры. У нас невероятная сплоченность", — цитирует L'Equipe Шерки.