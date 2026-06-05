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Лига наций (жен). Канада сыграет с США, Бельгия встретится с Чехией, Сербия против Польши, другие матчи

5 июня пройдут очередные матчи в женской волейбольной Лиге наций.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Женщины.

4 июня.

Бразилиа, Бразилия.

Бразилия — Доминиканская Республика — 02.00.

Доминиканская Республика — Болгария — 22.30.

Квебек, Канада.

Канада — США — 03.00.

Украина — Япония — 23.30.

Нанкин, Китай.

Бельгия — Чехия — 10.00.

Сербия — Польша — 14.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Польша — 2 победы — 0 поражений (5 очков), Германия — 1−1 (4), Сербия — 1−0 (3), США — 1−0 (3), Италия — 1−0 (3), Япония — 1−0 (3), Бразилия — 1−0 (3), Нидерланды — 1−1 (3), Чехия — 1−1 (3), Турция — 1−1 (2), Китай — 1−1 (2), Украина — 1−1 (2), Канада — 0−1 (0), Доминиканская Республика — 0−1 (1), Бельгия — 0−1 (1), Таиланд — 0−2 (1), Франция — 0−1 (0), Болгария — 0−1 (0).