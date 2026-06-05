Лига наций (жен). Канада сыграет с США, Бельгия встретится с Чехией, Сербия против Польши, другие матчи

Лига наций.
Женщины.
4 июня.
Бразилиа, Бразилия.
Бразилия — Доминиканская Республика — 02.00.
Доминиканская Республика — Болгария — 22.30.
Квебек, Канада.
Канада — США — 03.00.
Украина — Япония — 23.30.
Нанкин, Китай.
Бельгия — Чехия — 10.00.
Сербия — Польша — 14.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Польша — 2 победы — 0 поражений (5 очков), Германия — 1−1 (4), Сербия — 1−0 (3), США — 1−0 (3), Италия — 1−0 (3), Япония — 1−0 (3), Бразилия — 1−0 (3), Нидерланды — 1−1 (3), Чехия — 1−1 (3), Турция — 1−1 (2), Китай — 1−1 (2), Украина — 1−1 (2), Канада — 0−1 (0), Доминиканская Республика — 0−1 (1), Бельгия — 0−1 (1), Таиланд — 0−2 (1), Франция — 0−1 (0), Болгария — 0−1 (0).