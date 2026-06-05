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Да Силва стал новым главным тренером сборной Мали

Португальский специалист Антони Да Силва назначен на пост главного тренера сборной Мали.

Португальский специалист Антони Да Силва назначен на пост главного тренера сборной Мали. 45-летний португалец заменил Тома Саинтфита, который работал с командой с 2024 по 2026 год. Он покинул свой пост после ничьей со сборной России (0:0) в апреле.

Ранее да Силва тренировал румынские клубы, сборную Камеруна и «Пасуш де Феррейра».

Сборная Мали не попала на чемпионат мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных.

Экспериментальный состав Мали поставил шлагбаум сборной России, а Обляков не забил пенальти.