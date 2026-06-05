Да Силва стал новым главным тренером сборной Мали

Португальский специалист Антони Да Силва назначен на пост главного тренера сборной Мали. 45-летний португалец заменил Тома Саинтфита, который работал с командой с 2024 по 2026 год. Он покинул свой пост после ничьей со сборной России (0:0) в апреле.
Ранее да Силва тренировал румынские клубы, сборную Камеруна и «Пасуш де Феррейра».
Сборная Мали не попала на чемпионат мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Впервые в турнире примут участие 48 сборных.
Экспериментальный состав Мали поставил шлагбаум сборной России, а Обляков не забил пенальти.