Да Силва стал новым главным тренером сборной Мали

Португальский специалист Антони Да Силва назначен на пост главного тренера сборной Мали. 45-летний португалец заменил Тома Саинтфита, который работал с командой с 2024 по 2026 год. Он покинул свой пост после ничьей со сборной России (0:0) в апреле.