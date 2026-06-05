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Мемориал братьев Знаменских. Легкоатлеты выступят в беге, ходьбе и тройном прыжке

5 июня в Москве пройдет мемориал братьев Знаменских по легкой атлетике.

Источник: Спортс‘’

Прямую трансляцию соревнований покажет «Матч! Арена».

Мемориал братьев Знаменских.

Москва.

Женщины.

10 000 м.

11:00.

Ходьба 10 000 м.

11:40.

3000 м с/п.

13:20.

1500 м.

14:37.

400 м.

14:50.

100 м.

14:57.

Тройной прыжок.

15:00.

100 м с/б.

15:09.

800 м.

15:30.

400 м с/б.

15:37.

Мужчины.

Ходьба 10 000 м.

12:30.

Тройной прыжок.

13:30.

3000 м с/п.

14:18.

1500 м.

14:31.

400 м.

14:45.

100 м.

15:02.

110 м с/б.

15:15.

800 м.

15:23.

400 м с/б.

15:45.

10 000 м.

15:52.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Указаны только финалы.