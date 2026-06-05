Мемориал братьев Знаменских. Легкоатлеты выступят в беге, ходьбе и тройном прыжке

Прямую трансляцию соревнований покажет «Матч! Арена».
Мемориал братьев Знаменских.
Москва.
Женщины.
10 000 м.
11:00.
Ходьба 10 000 м.
11:40.
3000 м с/п.
13:20.
1500 м.
14:37.
400 м.
14:50.
100 м.
14:57.
Тройной прыжок.
15:00.
100 м с/б.
15:09.
800 м.
15:30.
400 м с/б.
15:37.
Мужчины.
Ходьба 10 000 м.
12:30.
Тройной прыжок.
13:30.
3000 м с/п.
14:18.
1500 м.
14:31.
400 м.
14:45.
100 м.
15:02.
110 м с/б.
15:15.
800 м.
15:23.
400 м с/б.
15:45.
10 000 м.
15:52.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Указаны только финалы.