Эрнандез — о поражении от Кот-д’Ивуара: «Лучше, пусть это произошло сегодня, чем на ЧМ»

"Мы всегда хотим побеждать, но это всего лишь товарищеский матч. Нам нужно быть готовыми к 16 июня (матч ЧМ-2026 против Сенегала). В матче с Кот-д’Ивуаром было много замен, много перестановок, и могли быть провалы в концентрации. К сожалению, мы проиграли этот матч, но самое главное — быть готовыми к 16 июня. Лучше, пусть это произошло сегодня, чем 16-го. У нас еще есть второй товарищеский матч. Нужно будет подойти к нему наилучшим образом.