Эрнандез — о поражении от Кот-д’Ивуара: «Лучше, пусть это произошло сегодня, чем на ЧМ»

Защитник сборной Франции Люка Эрнандез прокомментировал поражение от Кот-д’Ивуара (1:2) в товарищеском матче.
"Мы всегда хотим побеждать, но это всего лишь товарищеский матч. Нам нужно быть готовыми к 16 июня (матч ЧМ-2026 против Сенегала). В матче с Кот-д’Ивуаром было много замен, много перестановок, и могли быть провалы в концентрации. К сожалению, мы проиграли этот матч, но самое главное — быть готовыми к 16 июня. Лучше, пусть это произошло сегодня, чем 16-го. У нас еще есть второй товарищеский матч. Нужно будет подойти к нему наилучшим образом.
Кот-д’Ивуар доминировал во втором тайме, потому что команда, которая начала матч, была более собранной, более сосредоточенной. В итоге мы пропустили второй гол, и, к сожалению, не смогли сравнять счет. Но я повторяю: лучше, что это произошло сегодня. Теперь от нас зависит, как мы будем действовать в первом матче на ЧМ, чтобы оказаться в наилучшем положении", — цитирует L'Equipe Эрнандеза.
На чемпионате мира-2026 Франция сыграет в группе I с Сенегалом, Ираком и Норвегией, а Кот-д`Ивуар — в группе Е c Германией, Кюрасао и Эквадором.
В понедельник Франция проведет заключительный товарищеский матч перед ЧМ-2026 — против Северной Ирландии.
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