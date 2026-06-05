Де ла Фуэнте объяснил, почему Франция проиграла Кот-д’Ивуару

«Поражение Франции от Кот-д’Ивуара? Мы все находимся на этом этапе подготовки, Нидерланды тоже проиграли. Хотим, чтобы игроки адаптировались к новой реальности. После нескольких дней перерыва игроки должны набрать соревновательный ритм на международном уровне, который не имеет ничего общего с клубным соперничеством, это сложнее и требовательнее», — цитирует AS де ла Фуэнте.