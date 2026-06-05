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Де ла Фуэнте объяснил, почему Франция проиграла Кот-д’Ивуару

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после ничьей с Ираком (1:1) в товарищеском матче прокомментировал поражение Франции от Кот-д’Ивуара (1:2).

Источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после ничьей с Ираком (1:1) в товарищеском матче прокомментировал поражение Франции от Кот-д’Ивуара (1:2).

«Поражение Франции от Кот-д’Ивуара? Мы все находимся на этом этапе подготовки, Нидерланды тоже проиграли. Хотим, чтобы игроки адаптировались к новой реальности. После нескольких дней перерыва игроки должны набрать соревновательный ритм на международном уровне, который не имеет ничего общего с клубным соперничеством, это сложнее и требовательнее», — цитирует AS де ла Фуэнте.

На чемпионате мира-2026 Франция сыграет в группе I с Сенегалом, Ираком и Норвегией, а Кот-д`Ивуар — в группе Е c Германией, Кюрасао и Эквадором.

В понедельник Франция проведет заключительный товарищеский матч перед ЧМ-2026 — против Северной Ирландии.

Сюрпризы от фаворитов ЧМ-2026: Испания не смогла обыграть Ирак, а Франция уступила Кот-д’Ивуару.