В решающей серии пятого раунда Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Team Liquid и FlyQuest — обе со счетом 2−2. Это матч с двойной ставкой: победитель (3−2) выходит в Stage 2, проигравший (2−3) завершает выступление на мейджоре. Начало — в 18.30 по московскому времени. Liquid (состав вокруг siuhy, NAF, EliGE и malbsMd) накануне уверенно выбила HEROIC (2:0) и набрала ход. FlyQuest (jks, INS, Vexite, nettik, story), в свою очередь, обыграла THUNDER dOWNUNDER (2:0) и тоже на кураже. Обе команды отделяет одна серия от Stage 2 — и одна от вылета. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.
Liquid — FlyQuest: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026
В решающей серии пятого раунда Stage 1 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Team Liquid и FlyQuest — обе со счетом 2−2.