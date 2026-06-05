TYLOO и Lynn Vision: прогноз и ставка на решающий матч на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч TYLOO — Lynn Vision 5 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Китайское дерби с двойной ставкой: победитель выходит в Stage 2, проигравший вылетает. Соперники в схожей форме и идут 2−2: TYLOO (во главе с Зеро и капитаном Jee) совершает камбэк и выиграла две серии на вылет подряд, а Lynn Vision (Westmelon, z4KR, Starry, EmiliaQAQ, C4LLM3SU3) добывала очки за счет побед над HEROIC и Sharks, но накануне всухую уступила MIBR. Учитывая, что команды примерно равны по классу, знают друг друга по региону и борются за все, серия с высокой вероятностью получится упорной и затянется до решающей третьей карты.