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TYLOO и Lynn Vision: прогноз и ставка на решающий матч на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч TYLOO — Lynn Vision 5 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч TYLOO — Lynn Vision 5 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Китайское дерби с двойной ставкой: победитель выходит в Stage 2, проигравший вылетает. Соперники в схожей форме и идут 2−2: TYLOO (во главе с Зеро и капитаном Jee) совершает камбэк и выиграла две серии на вылет подряд, а Lynn Vision (Westmelon, z4KR, Starry, EmiliaQAQ, C4LLM3SU3) добывала очки за счет побед над HEROIC и Sharks, но накануне всухую уступила MIBR. Учитывая, что команды примерно равны по классу, знают друг друга по региону и борются за все, серия с высокой вероятностью получится упорной и затянется до решающей третьей карты.

Рекомендуемая ставка: тотал карт больше 2.5.