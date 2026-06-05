BIG — фаворит в решающем матче против NRG на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч NRG — BIG 5 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Решающая серия с двойной ставкой: победитель выходит в Stage 2, проигравший вылетает. Фаворитом выглядит домашняя BIG: немцы (tabseN, JDC, faveN, blameF, gr1ks) превосходят соперника по классу и опыту, а поддержка родных трибун в Кельне — весомый фактор в матче на выживание. NRG (nitr0, oSee, Sonic, Grim, br0) опирается на индивидуальную игру oSee с AWP, но накануне была бита M80 всухую (0:2) и в целом нестабильна. В Bo3 под давлением опыт и качество состава BIG должны склонить чашу весов в их пользу.