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Team Liquid — фаворит в решающем матче против FlyQuest на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Liquid — FlyQuest 5 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч Liquid — FlyQuest 5 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это решающая серия: победитель выходит в Stage 2, проигравший завершает турнир. Небольшое преимущество отдаем Liquid: по подбору исполнителей (siuhy, NAF, EliGE, malbsMd) американский коллектив выглядит классом выше, а накануне уверенно разобрался с HEROIC (2:0). FlyQuest (jks, INS, Vexite, nettik, story) на кураже после победы над THUNDER dOWNUNDER и располагает опытным jks, однако в серии против более глубокого состава их потолок ниже. Под давлением решающего матча класс Liquid должен стать определяющим фактором.

Рекомендуемая ставка: победа Liquid в серии.