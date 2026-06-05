Нападающему сборной США Эмболо дали американскую визу

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо получил визу 4 июня и направляется на финальный турнир чемпионат мира-2026 после двухдневной задержки с разрешением на въезд в США, сообщает AP.
«Нам только что сообщили, что виза Бреля Эмболо одобрена. Таким образом, он сможет вылететь в США завтра, в пятницу. Ожидается, что он присоединится к команде в пятницу вечером (по местному времени США)», — говорится в заявлении Швейцарской футбольной ассоциации.
Сборная Швейцарии, базирующаяся в Сан-Диего, сыграет товарищеский матч с Австралией 6 июня, а неделю спустя начнет выступление на чемпионате мира матчем против Катара в Санта-Кларе.
Во вторник Эмболо не пустили на борт самолета команды, вылетавшего из Цюриха в Лос-Анджелес, потому что его разрешение на въезд было заблокировано американскими властями, которые хотели убедиться, что инцидент, в котором он оказался замешан, был не связан с насилием. Он был привлечен к ответственности после словесной перепалки в центре Базеля. Окончательным вердикт стал после апелляции только в апреле 2026 года.
29-летний Эмболо, который является основным нападающим Швейцарии, едет на свой третий чемпионат мира.
Форвард дебютировал за сборную Швейцарии в марте 2015 года. В 86 матчах за национальную команду он забил 24 гола и отдал 18 результативных передач.
Швейцария на групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 сыграет с Канадой, Боснией и Герцеговиной и Катаром.
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