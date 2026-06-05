Нападающему сборной США Эмболо дали американскую визу

Во вторник Эмболо не пустили на борт самолета команды, вылетавшего из Цюриха в Лос-Анджелес, потому что его разрешение на въезд было заблокировано американскими властями, которые хотели убедиться, что инцидент, в котором он оказался замешан, был не связан с насилием. Он был привлечен к ответственности после словесной перепалки в центре Базеля. Окончательным вердикт стал после апелляции только в апреле 2026 года.