Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт», Косу набрала 8 очков

«Миннесота Линкс» выиграла у «Голден Стейт Валкириз» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 87:84.

«Миннесота Линкс» выиграла у «Голден Стейт Валкириз» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 87:84. Игра прошла на арене «Таргет Центр» в Миннеаполисе.

Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу провела на паркете 13 минут, набрала 8 очков и сделала 4 подбора.

«Миннесота» с 8 победами в 10 матчах лидирует в Западной конференции. «Голден Стэйт» идет на 4-й строчке — 6−4.

Женская НБА.

Регулярный чемпионат.

«Миннесота Линкс» — «Голден Стейт Валкириз» — 87:84 (18:22, 24:22, 23:22, 22:18).

М: Майлс (28), Уильямс (17), Макбрайд (14).

Г: Зандаласини (18), Салон (17), Хейс (15).