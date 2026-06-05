«Миннесота» обыграла «Голден Стэйт», Косу набрала 8 очков

«Миннесота Линкс» выиграла у «Голден Стейт Валкириз» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 87:84. Игра прошла на арене «Таргет Центр» в Миннеаполисе.
Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу провела на паркете 13 минут, набрала 8 очков и сделала 4 подбора.
«Миннесота» с 8 победами в 10 матчах лидирует в Западной конференции. «Голден Стэйт» идет на 4-й строчке — 6−4.
Женская НБА.
Регулярный чемпионат.
«Миннесота Линкс» — «Голден Стейт Валкириз» — 87:84 (18:22, 24:22, 23:22, 22:18).
М: Майлс (28), Уильямс (17), Макбрайд (14).
Г: Зандаласини (18), Салон (17), Хейс (15).