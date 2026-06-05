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Источник: Дест может перейти в «Баварию» за 25 миллионов евро

«Бавария» заинтересована в подписании защитника ПСВ и сборной США Сержиньо Деста, сообщает Eindhovens Dagblad.

«Бавария» заинтересована в подписании защитника ПСВ и сборной США Сержиньо Деста, сообщает Eindhovens Dagblad.

По данным источника, сумма сделки по 25-летнему футболисту может составить около 25 миллионов евро. При этом, как добавляет Sport.es, «Барселона» будет иметь право на 20 процентов от любой будущей суммы трансфера.

Дест играет за ПСВ с июля 2024 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

В сезоне-2025/26 в 38 матчах защитник забил три гола и отдал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.

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