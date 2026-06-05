Дмитрий Киселев: «Русская тройка — не только спорт, но и культурный код России. Создание федерации призвано сохранить уникальное явление»

"Русская тройка — не только спорт, но и культурный код России. В СССР были соревнования, а после распада страны все стало угасать. Самому молодому наезднику уже под шестьдесят, а содержание одного экипажа обходится в миллион рублей в месяц. Соревнования проводились, но все держалось на энтузиазме. Создание федерации призвано сохранить это уникальное явление.