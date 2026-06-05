Лига наций (жен). Бразилия сыграет с Болгарией, Китай встретится с Сербией, другие матчи

Лига наций.
Женщины.
6 июня.
Квебек, Канада.
Франция — США — 3.00.
Канада — Франция — 23.30.
Нанкин, Китай.
Таиланд — Бельгия — 10.00.
Китай — Сербия — 14.30.
Бразилиа, Бразилия.
Нидерланды — Италия — 2.00.
Бразилия — Болгария — 17.00.
Италия — Турция — 21.30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
Турнирное положение: Польша — 3 победы — 0 поражений (7 очков), Бразилия — 2−0 (6), Чехия — 2−1 (6), Сербия — 1−1 (4), Германия — 1−1 (4), Италия — 1−0 (3), Япония — 1−0 (3), Нидерланды — 1−1 (3), Канада — 1−1 (3), Чехия — 1−1 (3), США — 1−1 (3), Турция — 1−1 (2), Китай — 1−1 (2), Украина — 1−1 (2), Доминиканская Республика — 0−2 (1), Таиланд — 0−2 (1), Бельгия — 0−2 (1), Франция — 0−1 (0), Болгария — 0−1 (0).