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Лига наций (жен). Бразилия сыграет с Болгарией, Китай встретится с Сербией, другие матчи

6 июня пройдут очередные матчи группового этапа женской волейбольной Лиге наций.

Источник: Спортс‘’

Лига наций.

Женщины.

6 июня.

Квебек, Канада.

Франция — США — 3.00.

Канада — Франция — 23.30.

Нанкин, Китай.

Таиланд — Бельгия — 10.00.

Китай — Сербия — 14.30.

Бразилиа, Бразилия.

Нидерланды — Италия — 2.00.

Бразилия — Болгария — 17.00.

Италия — Турция — 21.30.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Турнирное положение: Польша — 3 победы — 0 поражений (7 очков), Бразилия — 2−0 (6), Чехия — 2−1 (6), Сербия — 1−1 (4), Германия — 1−1 (4), Италия — 1−0 (3), Япония — 1−0 (3), Нидерланды — 1−1 (3), Канада — 1−1 (3), Чехия — 1−1 (3), США — 1−1 (3), Турция — 1−1 (2), Китай — 1−1 (2), Украина — 1−1 (2), Доминиканская Республика — 0−2 (1), Таиланд — 0−2 (1), Бельгия — 0−2 (1), Франция — 0−1 (0), Болгария — 0−1 (0).