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Дешам остался недоволен интервью Шерки перед ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен словами полузащитника команды Райна Шерки после поражения от Кот-д’Ивуара (1:2) в товарищеском матче.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен словами полузащитника команды Райна Шерки после поражения от Кот-д’Ивуара (1:2) в товарищеском матче. 22-летний француз заявил, что его команда поедет на чемпионат мира-2026 не фаворитом, но «раздавит всех».

Как сообщает L'Equipe, на следующий день Дешам пообщался с Шерки по поводу этого интервью и объяснил, что такого рода публичные высказывания могут быть восприняты по-разному, поэтому не стоит так говорить.

Тем не менее, эти комментарии не повлияют на положение игрока в сборной и не последует никаких санкций.

На чемпионате мира-2026 Франция сыграет в группе I с Сенегалом, Ираком и Норвегией, а Кот-д`Ивуар — в группе Е c Германией, Кюрасао и Эквадором.

В понедельник, 7 июня, Франция проведет заключительный товарищеский матч перед ЧМ-2026 — против Северной Ирландии.

Шерки: «На чемпионат мира Франция поедет не фаворитами, но раздавит всех».