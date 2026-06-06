Матч между Саудовской Аравией и Пуэрто-Рико в США был прерван из-за погодных условий

По законам США, если молния обнаружена в радиусе примерно 13 км от стадиона, матч должен быть прерван мгновенно, игроки вернуться в раздевалки, а зрители — укрыться в безопасном месте. Возобновление игры возможно, когда в течение 30 минут не будет новых молний.