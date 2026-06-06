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Матч между Саудовской Аравией и Пуэрто-Рико в США был прерван из-за погодных условий

Товарищеский матч между сборными Пуэрто-Рико и Саудовской Аравии был прерван на 21-й минуте из-за грозы.

Товарищеский матч между сборными Пуэрто-Рико и Саудовской Аравии был прерван на 21-й минуте из-за грозы. Игра проходит на стадионе «Q2» в Остине.

Игроки, судьи и тренеры направились в раздевалки в ожидании разрешения для того, чтобы возодновить игру.

По законам США, если молния обнаружена в радиусе примерно 13 км от стадиона, матч должен быть прерван мгновенно, игроки вернуться в раздевалки, а зрители — укрыться в безопасном месте. Возобновление игры возможно, когда в течение 30 минут не будет новых молний.

Сборная Саудовской Аравии готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Саудиты сыграют в группе Н с Испанией, Кабо-Верде и Уругваем.