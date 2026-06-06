Полиция Франции составила список из 7 команд для усиленных мер безопасности во время ЧМ-2026

Однако источник в полиции уточнил, что уровень риска на данный момент не сравним с тем, что наблюдался перед финалом Лиги чемпионов-2026, который выиграл «ПСЖ». Тогда были мобилизованы 22 тысячи полицейских, а во время беспорядков были задержаны более 300 человек.