Три болельщика сборной Аргентины приехали на ЧМ-2026 на велосипедах

Мигель Силио, Висенте Конкулини и Яманду Мартинес отправились из Гвалегуайчу, недалеко от границы Уругвая, 16 августа прошлого года и проехали более 17 тысячи километров и 17 стран. По прибытии в Канзас-Сити их встретили аргентинские болельщики, а затем принял главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, его тренерский штаб и президент ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа.