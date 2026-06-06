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Энсисо получил травму в товарищеском матче и покинул поле в слезах. Игрок рискует пропустить ЧМ-2026

Нападающий сборной Парагвая Хулио Энсисо получил травму в товарищеском матче против Никарагуа (4:0).

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Парагвая Хулио Энсисо получил травму в товарищеском матче против Никарагуа (4:0).

22-летнего парагвайца заменили на 25-й минуте на Маурисио. Футболист покинул поле на медицинской машине со слезами на глазах. Теперь игрок рискует пропустить чемпионат мира-2026.

По информации СМИ, Энсио получил мышечную травму правого бедра. Сегодня вечером ему будет проведено магнитно-резонансное исследование для оценки степени повреждения.

ЧМ-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Парагвайцы сыграют группе D с США, Турцией и Австралией.

Парагвай разгромил Никарагуа.