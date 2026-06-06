Матч между Саудовской Аравией и Пуэрто-Рико возобновили спустя 2 часа после остановки из-за грозы

Игроки, судьи и тренеры провели это время в подтрибунном помещении, так как по законам США, если молния обнаружена в радиусе 13 километров от стадиона, матч должен быть прерван мгновенно. Возобновление игры возможно только, когда в течение 30 минут нет новых молний (таймер каждый раз обнуляется после молнии).