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Матч между Саудовской Аравией и Пуэрто-Рико возобновили спустя 2 часа после остановки из-за грозы

Товарищеский матч между сборными Пуэрто-Рико и Саудовской Аравии на стадионе «Q2» в Остине возобновили спустя 2 часа после остановки.

Источник: Спорт-Экспресс

Товарищеский матч между сборными Пуэрто-Рико и Саудовской Аравии на стадионе «Q2» в Остине возобновили спустя 2 часа после остановки. Игра была прервана на 21-й минуте из-за грозы.

Игроки, судьи и тренеры провели это время в подтрибунном помещении, так как по законам США, если молния обнаружена в радиусе 13 километров от стадиона, матч должен быть прерван мгновенно. Возобновление игры возможно только, когда в течение 30 минут нет новых молний (таймер каждый раз обнуляется после молнии).

Сборная Саудовской Аравии готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Саудиты сыграют в группе Н с Уругваем (16 июня), Испанией (21 июня) и Кабо-Верде (27 июня).

Групповой этап не обещает проблем Испании и Уругваю. Или Кабо-Верде и Саудовская Аравия способны на сюрпризы?