Промокоды для Escape from Tarkov на июнь 2026 года

Escape from Tarkov остается одним из главных extraction-шутеров, где любая полезная мелочь может пригодиться в рейде. Промокоды помогают бесплатно получить валюту, расходники, материалы и другие бонусы. Ниже собраны актуальные коды для «Таркова» на июнь 2026 года, а также короткая инструкция по их активации.
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Рабочие промокоды «Тарков» | июнь 2026 Как активировать промокод «Тарков» Где искать новые промокоды Tarkov.
Рабочие промокоды «Тарков» | июнь 2026.
ju20fu2620idfh88 — Бесплатные награды.
WILDHUNT — Бесплатные награды.
ELVISVISTA — Бесплатные награды.
USETHETAPE — Несколько видов скотча и лент.
ONEMILLIONPLUS — 1 000 000 рублей.
PAY2WIN — Бесплатные награды.
OEFT7THBDAY — Бесплатные награды.
WINTERISHERE — Бесплатные награды.
LIGHTSOUT — Бесплатные награды.
SCAVYBOI — Виски, Алёнка, 2 болта, 2 гайки, шнур, CALOK-B, топливо и 50 000 рублей.
GOONSQUAD — 2 куска скотча KEKTAPE, 2 болта, упаковка сахара, CALOK-B, топливо и 50 000 монет.
Как активировать промокод «Тарков».
Перейдите на страницу для ввода кодов Escape from Tarkov и войдите в свою учетную запись. После выберите опцию «Активировать промокод» после входа в систему. Введите код в текстовое поле и нажмите «Активировать», чтобы получить награды. Теперь награды вы найдете в разделе «Специальные сообщения» внутри игры.
Где искать новые промокоды Tarkov.
Новые коды для Escape from Tarkov чаще всего появляются во время стримов разработчиков, специальных ивентов, распродаж и крупных обновлений. Также бонусы могут публиковаться в официальных соцсетях Battlestate Games. Поэтому список стоит проверять регулярно: часть кодов работает ограниченное время.