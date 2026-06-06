Промокоды для Escape from Tarkov на июнь 2026 года

Escape from Tarkov остается одним из главных extraction-шутеров, где любая полезная мелочь может пригодиться в рейде. Промокоды помогают бесплатно получить валюту, расходники, материалы и другие бонусы. Ниже собраны актуальные коды для «Таркова» на июнь 2026 года, а также короткая инструкция по их активации.