Промокоды Genshin Impact на июнь 2026

Промокоды Genshin Impact помогают бесплатно получить камни истока, мору, материалы усиления и другие полезные ресурсы. Новые коды обычно появляются во время обновлений, трансляций и специальных событий. Ниже собраны актуальные промокоды Геншин Импакт на июнь 2026 года.
Содержание статьи.
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Действующие промокоды Геншин Импакт Как активировать промокоды в Genshin Impact Как часто выходят новые промокоды Genshin Impact Промокоды не активируются: что делать.
Действующие промокоды Геншин Импакт.
Ниже указаны все промокоды, которые всё ещё действуют и могут быть активированы в разных регионах:
YMYD76U85Z1U — Мора и материалы прокачки (появился 27 мая).
NMI20MAJGIBP — 20 камней истока и 160 жеодов (появился 25 мая).
OHOHONIOCOLE — 30 камней истока и расходники (появился 19 мая).
MageNicolesPuzzle — 30 камней истока и расходники (появился 16 мая).
PFY1S40I88T9 — 60 камней истока (появился 9 мая).
PSCA8NL4ZSPD — 60 камней истока (появился 30 марта).
GENSHINGIFT — 50 камней истока и опыт героя ?3 (действует периодически).
Как активировать промокоды в Genshin Impact.
Для получения бонусов выполните следующие действия:
Достигните как минимум 10-го ранга приключений. Перейдите на страничку активации промокодов на официальном сайте игры. Войдите в свой аккаунт. Выберите регион и укажите никнейм своего персонажа. Введите промокод в соответствующее поле. Войдите в игру и возьмите награду, просмотрев свою почту.
Как часто выходят новые промокоды Genshin Impact.
Чаще всего новые промокоды Genshin Impact появляются перед крупными обновлениями, во время официальных трансляций HoYoverse и в рамках временных событий. Обычно такие коды действуют недолго, поэтому лучше активировать их сразу после появления.
Промокоды не активируются: что делать.
Опечатки: скопируйте код вместо ручного ввода.
Повторная активация: проверьте, не активировали ли вы этот код ранее.
Истёк срок действия: большинство промокодов действуют ограниченный отрезок времени.