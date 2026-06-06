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Промокоды Genshin Impact на июнь 2026

Действующие промокоды Геншин Импакт на июнь 2026-го.

Источник: Спорт-Экспресс

Промокоды Genshin Impact помогают бесплатно получить камни истока, мору, материалы усиления и другие полезные ресурсы. Новые коды обычно появляются во время обновлений, трансляций и специальных событий. Ниже собраны актуальные промокоды Геншин Импакт на июнь 2026 года.

Содержание статьи.

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Действующие промокоды Геншин Импакт Как активировать промокоды в Genshin Impact Как часто выходят новые промокоды Genshin Impact Промокоды не активируются: что делать.

Действующие промокоды Геншин Импакт.

Ниже указаны все промокоды, которые всё ещё действуют и могут быть активированы в разных регионах:

YMYD76U85Z1U — Мора и материалы прокачки (появился 27 мая).

NMI20MAJGIBP — 20 камней истока и 160 жеодов (появился 25 мая).

OHOHONIOCOLE — 30 камней истока и расходники (появился 19 мая).

MageNicolesPuzzle — 30 камней истока и расходники (появился 16 мая).

PFY1S40I88T9 — 60 камней истока (появился 9 мая).

PSCA8NL4ZSPD — 60 камней истока (появился 30 марта).

GENSHINGIFT — 50 камней истока и опыт героя ?3 (действует периодически).

Как активировать промокоды в Genshin Impact.

Для получения бонусов выполните следующие действия:

Достигните как минимум 10-го ранга приключений. Перейдите на страничку активации промокодов на официальном сайте игры. Войдите в свой аккаунт. Выберите регион и укажите никнейм своего персонажа. Введите промокод в соответствующее поле. Войдите в игру и возьмите награду, просмотрев свою почту.

Как часто выходят новые промокоды Genshin Impact.

Чаще всего новые промокоды Genshin Impact появляются перед крупными обновлениями, во время официальных трансляций HoYoverse и в рамках временных событий. Обычно такие коды действуют недолго, поэтому лучше активировать их сразу после появления.

Промокоды не активируются: что делать.

Опечатки: скопируйте код вместо ручного ввода.

Повторная активация: проверьте, не активировали ли вы этот код ранее.

Истёк срок действия: большинство промокодов действуют ограниченный отрезок времени.