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Stalcraft X (Сталкрафт) — промокоды на июнь 2026

Все рабочие промокоды для Сталкрафт на июнь 2026-го.

Источник: Спорт-Экспресс

Промокоды в Stalcraft X помогают бесплатно получить премиум, снаряжение, оружие, аптечки, материалы и другие полезные предметы для выживания. В этой подборке собраны актуальные коды на июнь 2026 года, которые могут пригодиться как новичкам, так и опытным игрокам.

Содержание статьи.

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Все рабочие промокоды для Сталкрафт Как активировать коды в Сталкрафт Альтернативные способы получения бонусов в Сталкрафте Коды не активируются: что делать.

Все рабочие промокоды для Сталкрафт.

В таблице ниже представлены все коды, которые действуют на данный момент и могут быть активированы в разных странах. Некоторые предназначены для конкретных регионов (EU, NA, ASIA, RU).

SCXOFFICIAL — Базовый приветственный бонус для новичка.

SCX-YEAR-SUMMARY-2025 — Бесплатные награды.

SCX-WINTER2025-WELCOME — Бесплатные награды.

SCX-WELCOME-ZONE — Дробовик «Shorty» + патроны + аптечки.

SCX-STEAM-3RD-ANNIVERSARY — Бесплатные награды.

SCX-YOUTUBE-100K — Бесплатные награды.

Как активировать коды в Сталкрафт.

Сделать это довольно легко:

Войдите в игру и нажмите кнопку «Esc» для перехода в основное меню. Кликните на имя своего профиля в правом верхнем углу. Нажмите на кнопку «Активировать промокод» или «Активировать приветственный бонус». В появившемся текстовом поле введите код и нажмите «Активировать».

Альтернативные способы получения бонусов в Сталкрафте.

Ежедневные и еженедельные задания: подходите к курьеру (NPC) с отметкой конверта и нажмите «K». Twitch Drops: смотрите стримы по Stalcraft X на Twitch и получайте специальные бонусы. Реферальная система: зарегистрируйтесь по реферальной ссылке и получите набор для выживания — бронекостюм, ПП, дробовик, премиум-подписку на неделю, 500 обменной валюты, аптечки, патроны, артефакты и контейнер для артефактов.

Коды не активируются: что делать.

Опечатки: скопируйте код вместо ручного ввода. Повторная активация: проверьте, не использовали ли вы уже этот код. Истёк срок действия: большинство промокодов действуют ограниченный отрезок времени.