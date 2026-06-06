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Промокоды Standoff 2 на июнь 2026

Рабочие промокоды Standoff 2 на июнь 2026 года.

Источник: Спорт-Экспресс

Промокоды Standoff 2 позволяют бесплатно получить кейсы, временные скины, граффити и другие внутриигровые награды. В статье собраны актуальные коды на июнь 2026 года, а также простая инструкция по их активации.

Содержание статьи.

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Рабочие промокоды для Standoff 2 Как активировать коды в Standoff 2 Где появляются новые промокоды Standoff 2.

Рабочие промокоды для Standoff 2.

В списке ниже перечислены все коды, которые действуют на данный момент и могут быть активированы в самых разных регионах мира.

GOODWEEKENDS — Бесплатные награды.

NJ5FUE3DTYVY — ST M4 Revival на 24 часа (возможно, лимит активаций исчерпан).

Как получить дополнительные коды.

Большинство разработчиков мобильных игр публикуют новые промокоды на своих страничках в социальных сетях. Заглядывайте на Discord-сервер и YouTube-канал авторов Standoff 2 — они нередко размещают там новые бонусы.

Как активировать коды в Standoff 2.

Войдите в игру. Перейдите в меню инвентаря, кликнув по иконке «пистолета» в левой части экрана. Откройте раздел «Shop» (Магазин)? вкладка «Promocode» (Промокод). Введите код и нажмите «Apply» (Применить).

Где появляются новые промокоды Standoff 2.

Новые промокоды Standoff 2 чаще всего публикуют в официальных соцсетях, Discord-сообществе, YouTube-канале игры и во время киберспортивных активностей. Иногда коды привязаны к событиям и работают только короткий период.

Коды не активируются: что делать.

Опечатки: скопируйте код вместо ручного ввода. Повторная активация: проверьте, не использовали ли вы уже этот код. Истёк срок действия или исчерпан лимит активаций.