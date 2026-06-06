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Бонус-коды Мир Танков на июнь 2026 (Леста) — танки, золото, премка, стили, декали, резервы и другое

Рабочие промокоды в «Мире Танков» на июнь 2026-го.

Источник: Спорт-Экспресс

Разработчики «Мира Танков» регулярно выпускают бонус-коды с премиумом, резервами, арендной техникой, стилями и другими наградами. В этом материале собраны актуальные коды на июнь 2026 года, инструкция по активации и разбор типичных ошибок.

Содержание статьи.

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Зачем нужны бонус-коды Основные коды | июнь 2026 Арендные танки Коды для вернувшихся игроков Специальные резервы и задачи Коды с ограниченным количеством активаций Что активировать в первую очередь Как активировать бонус-ко Почему код не работает.

Зачем нужны бонус-коды.

Бонус-коды — самый простой способ получить игровые ценности без вложения реальных денег. Вот что можно получить:

? Премиум аккаунт — от 1 до 7 дней, иногда больше.

? Золото — валюта для покупок в магазине.

? Личные резервы — бонусы к опыту и серебру.

? Арендные танки — прем-техника на 10−14 боёв.

? Стили и декали — уникальная косметика.

? Боевые задачи — задания с ценными наградами.

Основные коды | июнь 2026.

MAXMT — 3 дня премиум-аккаунта.

VDAY2026MT — 1 день ПА + 2D-стиль «Знамя Победы» + 3 надписи «Помним!» + 3 декали «Вечный огонь».

BOOSTERCREWEXP — 1 резерв +50% к боевому опыту на 1 ч + 1 резерв +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч.

CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций «Искусство сбивать пламя».

GOLDFORMEDALSK — Боевые задачи за медали в случайных боях — золото и ценные награды.

Арендные танки.

25O8UFZMT — Т-54 первый образец с 100% экипажем на 10 боёв.

PAY4YCVMT — M4A1 Revaloris? с 100% экипажем на 10 боёв.

6EW2EJDMT — Cromwell B с 100% экипажем на 10 боёв.

OCVPGTGMT — Excelsior с 100% экипажем на 10 боёв.

BP43P1HMT — Объект 274а с 100% экипажем на 10 боёв.

Коды для вернувшихся игроков.

4BACKMIRTANKOV — 5 танков VIII уровня в аренду на 14 дней + 7 дней ПА + резервы.

BACK2TANKI — 5 танков VIII уровня на 14 дней + 7 дней ПА + резервы.

7IGRAMIRTANKOV — 5 танков VIII уровня на 14 дней + 3 дня ПА + резервы.

TANKOCTO — Для аккаунтов с 500+ боёв, не заходивших 75 дней: за 1 бой — прем-танк VIII уровня.

Специальные резервы и задачи.

E08CQLQTF8G3UKP — 3 личных резерва +300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч.

TD6P1R7MT3PB7XC — 3 резерва +50% к опыту на 1 ч + 3 дня ПА + 2D-стиль «Триколор».

ATACIIFREE — Боевая задача: 2500 чистого опыта? ATAC II (IX уровень) или 100 000 серебра.

SHOTTANK — Сыграй 1 бой на IV уровне и выше — прем-танк VIII уровня или 11 000 золота на выбор.

Коды с ограниченным количеством активаций.

6WHF3-CWCKE-KPP3A — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций.

TVVC3-CRKGR-HZD6K — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций.

79TK3-CWXCE-XYXR5 — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций.

Что активировать в первую очередь.

Если времени мало и хочется взять самое ценное:

SHOTTANK — шанс на прем-танк VIII уровня или 11 000 золота за один бой 4BACKMIRTANKOV — 5 арендных танков VIII + 7 дней ПА BACK2TANKI — аналогичный пакет с другим набором техники 7IGRAMIRTANKOV — ещё один набор для вернувшихся TD6P1R7MT3PB7XC — 3 дня ПА + резервы + стиль одним кодом MAXMT — простые 3 дня премиума без условий ATACIIFREE — боевая задача с шансом на танк IX уровня E08CQLQTF8G3UKP — мощные резервы на свободный опыт.

Как активировать бонус-ко.

Через лаунчер: откройте Lesta Games Launcher? нажмите иконку аккаунта? «Активировать код Леста»? введите код. Через сайт: авторизуйтесь на официальной странице активации Lesta Games и вставьте код в поле. Убедитесь, что вы залогинены под нужным аккаунтом.

Почему код не работает.

Срок действия истёк — следи за обновлениями. Уже активировал этот код — повторная активация невозможна. Не тот регион — коды работают только на RU/RUBY серверах. Опечатка при вводе — особенно часто путают букву О и цифру 0. Условие для новичков — некоторые коды доступны только свежим аккаунтам. Условие для вернувшихся — часть кодов работает только при перерыве от 75+ дней. Лимит активаций исчерпан — код уже разобрали.