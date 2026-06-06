Бонус-коды Мир Танков на июнь 2026 (Леста) — танки, золото, премка, стили, декали, резервы и другое

Разработчики «Мира Танков» регулярно выпускают бонус-коды с премиумом, резервами, арендной техникой, стилями и другими наградами. В этом материале собраны актуальные коды на июнь 2026 года, инструкция по активации и разбор типичных ошибок.
Содержание статьи.
Скрыть.
Зачем нужны бонус-коды Основные коды | июнь 2026 Арендные танки Коды для вернувшихся игроков Специальные резервы и задачи Коды с ограниченным количеством активаций Что активировать в первую очередь Как активировать бонус-ко Почему код не работает.
Зачем нужны бонус-коды.
Бонус-коды — самый простой способ получить игровые ценности без вложения реальных денег. Вот что можно получить:
? Премиум аккаунт — от 1 до 7 дней, иногда больше.
? Золото — валюта для покупок в магазине.
? Личные резервы — бонусы к опыту и серебру.
? Арендные танки — прем-техника на 10−14 боёв.
? Стили и декали — уникальная косметика.
? Боевые задачи — задания с ценными наградами.
Основные коды | июнь 2026.
MAXMT — 3 дня премиум-аккаунта.
VDAY2026MT — 1 день ПА + 2D-стиль «Знамя Победы» + 3 надписи «Помним!» + 3 декали «Вечный огонь».
BOOSTERCREWEXP — 1 резерв +50% к боевому опыту на 1 ч + 1 резерв +200% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч.
CREWFIREFIGHTING — 5 предбоевых инструкций «Искусство сбивать пламя».
GOLDFORMEDALSK — Боевые задачи за медали в случайных боях — золото и ценные награды.
Арендные танки.
25O8UFZMT — Т-54 первый образец с 100% экипажем на 10 боёв.
PAY4YCVMT — M4A1 Revaloris? с 100% экипажем на 10 боёв.
6EW2EJDMT — Cromwell B с 100% экипажем на 10 боёв.
OCVPGTGMT — Excelsior с 100% экипажем на 10 боёв.
BP43P1HMT — Объект 274а с 100% экипажем на 10 боёв.
Коды для вернувшихся игроков.
4BACKMIRTANKOV — 5 танков VIII уровня в аренду на 14 дней + 7 дней ПА + резервы.
BACK2TANKI — 5 танков VIII уровня на 14 дней + 7 дней ПА + резервы.
7IGRAMIRTANKOV — 5 танков VIII уровня на 14 дней + 3 дня ПА + резервы.
TANKOCTO — Для аккаунтов с 500+ боёв, не заходивших 75 дней: за 1 бой — прем-танк VIII уровня.
Специальные резервы и задачи.
E08CQLQTF8G3UKP — 3 личных резерва +300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 ч.
TD6P1R7MT3PB7XC — 3 резерва +50% к опыту на 1 ч + 3 дня ПА + 2D-стиль «Триколор».
ATACIIFREE — Боевая задача: 2500 чистого опыта? ATAC II (IX уровень) или 100 000 серебра.
SHOTTANK — Сыграй 1 бой на IV уровне и выше — прем-танк VIII уровня или 11 000 золота на выбор.
Коды с ограниченным количеством активаций.
6WHF3-CWCKE-KPP3A — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций.
TVVC3-CRKGR-HZD6K — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций.
79TK3-CWXCE-XYXR5 — Внутриигровые бонусы, ограниченное количество активаций.
Что активировать в первую очередь.
Если времени мало и хочется взять самое ценное:
SHOTTANK — шанс на прем-танк VIII уровня или 11 000 золота за один бой 4BACKMIRTANKOV — 5 арендных танков VIII + 7 дней ПА BACK2TANKI — аналогичный пакет с другим набором техники 7IGRAMIRTANKOV — ещё один набор для вернувшихся TD6P1R7MT3PB7XC — 3 дня ПА + резервы + стиль одним кодом MAXMT — простые 3 дня премиума без условий ATACIIFREE — боевая задача с шансом на танк IX уровня E08CQLQTF8G3UKP — мощные резервы на свободный опыт.
Как активировать бонус-ко.
Через лаунчер: откройте Lesta Games Launcher? нажмите иконку аккаунта? «Активировать код Леста»? введите код. Через сайт: авторизуйтесь на официальной странице активации Lesta Games и вставьте код в поле. Убедитесь, что вы залогинены под нужным аккаунтом.
Почему код не работает.
Срок действия истёк — следи за обновлениями. Уже активировал этот код — повторная активация невозможна. Не тот регион — коды работают только на RU/RUBY серверах. Опечатка при вводе — особенно часто путают букву О и цифру 0. Условие для новичков — некоторые коды доступны только свежим аккаунтам. Условие для вернувшихся — часть кодов работает только при перерыве от 75+ дней. Лимит активаций исчерпан — код уже разобрали.