Коды PUBG Mobile на июнь 2026

Войдите в игру и запомните UID аккаунта (нажмите на аватарку). Перейдите на страничку активации промокодов, введите UID, промокод и код верификации. Нажмите «Redeem» и заберите награду из внутриигровой почты. Альтернатива: в игре перейдите в «События»? найдите ивент с полем для ввода кода? введите код и нажмите «Обменять».