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Коды PUBG Mobile на июнь 2026

Актуальные коды PUBG Mobile на июнь 2026 года.

Промокоды PUBG Mobile позволяют бесплатно получить косметические предметы, валюту, контейнеры и другие игровые бонусы. Ниже собраны рабочие коды на июнь 2026 года и инструкция по активации через сайт или внутриигровые события.

Содержание статьи.

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Все рабочие коды для PUBG Mobile Как активировать коды в PUBG Mobile Какие награды чаще всего дают коды PUBG Mobile.

Все рабочие коды для PUBG Mobile.

Некоторые коды имеют ограничение на число активаций — советуем не затягивать.

PUBGGAMECODECITY — 1 000 UC.

PGMB20 — Бесплатные награды.

PUBGMBGCCTODAY — Бесплатные награды.

GAMECODECITYPUBGMOBILE — Бесплатные награды.

PUBGMOBGIFTFREE — Бесплатные награды.

CTRAZBA7S — Бесплатные награды.

#YearofSnake — Бесплатные награды.

#SpringFestival — Бесплатные награды.

PUBGMBennyMoza2 — Бесплатные награды.

PUBGMBennyMoza1 — Бесплатные награды.

PUBGMBRAUC — Бесплатные награды.

CMCKZBZBAW — Ваучер на «Миф о морском бризе».

CLPOZFZ56S — 20 очков испытаний.

CLPOZEZV EG — 20 очков испытаний.

CLPOZD26PP — 20 очков испытаний.

CLPOZCZTVW — 20 очков испытаний.

CLPOZBZ6JE — 20 очков испытаний.

CLHFZFZ7VE — 20 очков испытаний.

Как активировать коды в PUBG Mobile.

Войдите в игру и запомните UID аккаунта (нажмите на аватарку). Перейдите на страничку активации промокодов, введите UID, промокод и код верификации. Нажмите «Redeem» и заберите награду из внутриигровой почты. Альтернатива: в игре перейдите в «События»? найдите ивент с полем для ввода кода? введите код и нажмите «Обменять».

Какие награды чаще всего дают коды PUBG Mobile.

Промокоды PUBG Mobile чаще всего дают временные скины, купоны, очки испытаний, серебро, контейнеры и другие косметические предметы. Иногда встречаются более ценные бонусы, но такие коды обычно имеют жёсткие ограничения по срокам или количеству активаций.

Коды не активируются: что делать.

Опечатки: скопируйте код вместо ручного ввода. Повторная активация: проверьте, не использовали ли вы уже этот код. Истёк срок действия или исчерпан лимит активаций.