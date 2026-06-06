Коды PUBG Mobile на июнь 2026

Промокоды PUBG Mobile позволяют бесплатно получить косметические предметы, валюту, контейнеры и другие игровые бонусы. Ниже собраны рабочие коды на июнь 2026 года и инструкция по активации через сайт или внутриигровые события.
Содержание статьи.
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Все рабочие коды для PUBG Mobile Как активировать коды в PUBG Mobile Какие награды чаще всего дают коды PUBG Mobile.
Все рабочие коды для PUBG Mobile.
Некоторые коды имеют ограничение на число активаций — советуем не затягивать.
PUBGGAMECODECITY — 1 000 UC.
PGMB20 — Бесплатные награды.
PUBGMBGCCTODAY — Бесплатные награды.
GAMECODECITYPUBGMOBILE — Бесплатные награды.
PUBGMOBGIFTFREE — Бесплатные награды.
CTRAZBA7S — Бесплатные награды.
#YearofSnake — Бесплатные награды.
#SpringFestival — Бесплатные награды.
PUBGMBennyMoza2 — Бесплатные награды.
PUBGMBennyMoza1 — Бесплатные награды.
PUBGMBRAUC — Бесплатные награды.
CMCKZBZBAW — Ваучер на «Миф о морском бризе».
CLPOZFZ56S — 20 очков испытаний.
CLPOZEZV EG — 20 очков испытаний.
CLPOZD26PP — 20 очков испытаний.
CLPOZCZTVW — 20 очков испытаний.
CLPOZBZ6JE — 20 очков испытаний.
CLHFZFZ7VE — 20 очков испытаний.
Как активировать коды в PUBG Mobile.
Войдите в игру и запомните UID аккаунта (нажмите на аватарку). Перейдите на страничку активации промокодов, введите UID, промокод и код верификации. Нажмите «Redeem» и заберите награду из внутриигровой почты. Альтернатива: в игре перейдите в «События»? найдите ивент с полем для ввода кода? введите код и нажмите «Обменять».
Какие награды чаще всего дают коды PUBG Mobile.
Промокоды PUBG Mobile чаще всего дают временные скины, купоны, очки испытаний, серебро, контейнеры и другие косметические предметы. Иногда встречаются более ценные бонусы, но такие коды обычно имеют жёсткие ограничения по срокам или количеству активаций.
Коды не активируются: что делать.
Опечатки: скопируйте код вместо ручного ввода. Повторная активация: проверьте, не использовали ли вы уже этот код. Истёк срок действия или исчерпан лимит активаций.