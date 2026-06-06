Сборная Гаити проиграла Перу, Изидор забил гол

Сборная Гаити готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Гаитянцы сыграют в группе С с Шотландией (14 июня), Бразилией (20 июня) и Марокко (25 июня).