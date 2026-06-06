Промокоды для Brawl Stars на гемы и скины (июнь 2026)

Запустите игру и найдите кнопку «Магазин» в левом верхнем углу. Прокрутите вправо до самого конца, пока не увидите кнопку «Код автора». Нажмите на неё. Введите промокод в пустое поле и получите награду. Если ничего не происходит, попробуйте поменять страну с помощью VPN (Канада, США, Франция или Великобритания).