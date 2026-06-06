Промокоды Clash Royale на июнь 2026 года

Промокоды Clash Royale позволяют бесплатно получить косметические предметы, баннеры, эмодзи и другие внутриигровые бонусы. В этой статье собраны рабочие коды на июнь 2026 года и инструкция по активации через Supercell ID и Supercell Store.
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Все рабочие промокоды Clash Royale | июнь 2026 Где и как активировать промокоды Clash Royale Какие награды чаще всего встречаются в Clash Royale.
Все рабочие промокоды Clash Royale | июнь 2026.
Ниже собраны активные промокоды на июнь 2026, полученные из официальных источников. Многие из них дают косметические предметы — эмодзи и баннеры.
(QR-код) — Два 1-звездочных сундука.
WHENHOGSFLY! — Эмодзи Поросёнка.
TRUSTYTURRET — Эмодзи Героя Мушкетки.
(QR-код) — Сундук с 2 звездами.
(QR-код) — Эксклюзивный баннер.
MINIONHORDE! — Поющий миньон.
ROYALEAFFAIR — Новый бейм-стикер.
FIREANDICE!! — Декорации баннера Firestorm и Ember Escape.
REINABARRIGA — Набор баннера Snoring Dragon.
Где и как активировать промокоды Clash Royale.
Запустите Clash Royale и пройдите обучающий этап. Нажмите кнопку Menu в правом верхнем углу и выберите Supercell ID. Создайте Supercell ID. Перейдите в раздел Clash Royale на сайте Supercell Store. Авторизуйтесь в аккаунте Supercell ID. Прокрутите страницу вниз до раздела «Redeem a Store Code». Введите промокод и нажмите Submit.
Какие награды чаще всего встречаются в Clash Royale.
В Clash Royale промокоды чаще всего дают косметические предметы: эмодзи, баннеры, стикеры и тематические украшения профиля. Такие награды не влияют на баланс, но позволяют выделиться среди других игроков.