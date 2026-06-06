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Промокоды Clash Royale на июнь 2026 года

Актуальные промокоды Clash Royale на июнь 2026 года.

Источник: Спорт-Экспресс

Промокоды Clash Royale позволяют бесплатно получить косметические предметы, баннеры, эмодзи и другие внутриигровые бонусы. В этой статье собраны рабочие коды на июнь 2026 года и инструкция по активации через Supercell ID и Supercell Store.

Содержание статьи.

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Все рабочие промокоды Clash Royale | июнь 2026 Где и как активировать промокоды Clash Royale Какие награды чаще всего встречаются в Clash Royale.

Все рабочие промокоды Clash Royale | июнь 2026.

Ниже собраны активные промокоды на июнь 2026, полученные из официальных источников. Многие из них дают косметические предметы — эмодзи и баннеры.

(QR-код) — Два 1-звездочных сундука.

WHENHOGSFLY! — Эмодзи Поросёнка.

TRUSTYTURRET — Эмодзи Героя Мушкетки.

(QR-код) — Сундук с 2 звездами.

(QR-код) — Эксклюзивный баннер.

MINIONHORDE! — Поющий миньон.

ROYALEAFFAIR — Новый бейм-стикер.

FIREANDICE!! — Декорации баннера Firestorm и Ember Escape.

REINABARRIGA — Набор баннера Snoring Dragon.

Где и как активировать промокоды Clash Royale.

Запустите Clash Royale и пройдите обучающий этап. Нажмите кнопку Menu в правом верхнем углу и выберите Supercell ID. Создайте Supercell ID. Перейдите в раздел Clash Royale на сайте Supercell Store. Авторизуйтесь в аккаунте Supercell ID. Прокрутите страницу вниз до раздела «Redeem a Store Code». Введите промокод и нажмите Submit.

Какие награды чаще всего встречаются в Clash Royale.

В Clash Royale промокоды чаще всего дают косметические предметы: эмодзи, баннеры, стикеры и тематические украшения профиля. Такие награды не влияют на баланс, но позволяют выделиться среди других игроков.