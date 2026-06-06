Карл: «Пропустить самый крупный турнир просто неописуемо больно»

«Не знаю, с чего начать, но пропустить самый крупный турнир просто неописуемо больно. Я сделал все, что мог, чтобы подготовиться к чемпионату мира. К сожалению, травмы часто приходят в самый неудачный момент. Желаю своей команде максимальных успехов и конечно же поддерживаю их каждую минуту! Вернусь сильнее, обещаю. Удачи, сборная Германии», — написал Карл в социальной сети.