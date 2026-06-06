Astralis — GamerLegion: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Вторая стадия IEM Cologne Major 2026 в Кельне открывается громкой вывеской — Astralis против GamerLegion. Stage 2 проходит по той же швейцарской системе: три победы выводят в Stage 3, три поражения означают вылет, а первые два раунда играются 6 июня подряд. Начало встречи — в 14.30 по московскому времени, формат Bo1. GamerLegion (Snax, REZ, hypex, PR, Tauson) приходит из Stage 1 в роли одной из самых рейтинговых команд турнира и недавнего финалиста IEM Atlanta, где уступила лишь Team Vitality. Astralis заходит на стадию напрямую как сеяный участник: датчане перестраиваются, но остаются структурным и опытным коллективом, способным проявить себя под давлением мейджора. Матч покажут официальные англоязычные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.