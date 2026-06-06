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FUT — B8: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Один из самых равных матчей стартового раунда Stage 2 на IEM Cologne Major 2026 — FUT Esports против B8.

Источник: Спорт-Экспресс

Один из самых равных матчей стартового раунда Stage 2 на IEM Cologne Major 2026 — FUT Esports против B8. Стадия идет по швейцарской системе (три победы — Stage 3, три поражения — вылет), первые два раунда — 6 июня подряд. Начало — в 15.30 по московскому времени, формат Bo1. Турецкая FUT заходит напрямую как сеяная команда и на подъеме: недавно коллектив впервые в истории организации взял тир-1 трофей, выиграв PGL Bucharest 2026. B8 (npl, kensizor, esenthial, s1zzi, alex666) пробилась из Stage 1 с идеальным счетом 3−0, по пути обыграв сразу несколько соперников-квалификантов. Обе команды подходят к матчу в боевом тонусе. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.