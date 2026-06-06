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Саудовская Аравия разгромила Пуэрто-Рико, матч длился почти 4 часа

Сборная Саудовской Аравии разгромила команду Пуэрто-Рико в товарищеском матче — 3:0.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Саудовской Аравии разгромила команду Пуэрто-Рико в товарищеском матче — 3:0. Игра прошла на стадионе «Q2» в Остине.

Матч начался в 02:00 по московскому времени, но на 21-й минуте игра была прервана из-за грозы. Возобновили встречу спустя 2 часа. Игроки, судьи и тренеры провели это время в подтрибунном помещении.

Сборная Саудовской Аравии готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Саудиты сыграют в группе Н с Уругваем (16 июня), Испанией (21 июня) и Кабо-Верде (27 июня).

Товарищеский матч.

Пуэрто-Рико — Саудовская Аравия — 0:3 (0:1).

Голы: Мадаш, 45+1 — 0:1. Аль-Хамдан, 50 — 0:2. Аль-Давсари, 88 — 0:3.

Групповой этап не обещает проблем Испании и Уругваю. Или Кабо-Верде и Саудовская Аравия способны на сюрпризы?