Monte — BIG: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

В стартовом раунде Stage 2 на IEM Cologne Major 2026 встречаются Monte и домашняя BIG. Вторая стадия идет по швейцарской системе: три победы — выход в Stage 3, три поражения — вылет; первые два раунда играются 6 июня подряд. Начало — в 16.30 по московскому времени, формат Bo1. Monte заходит напрямую как сеяная команда. BIG (tabseN, JDC, faveN, blameF, gr1ks) пробилась из Stage 1 на эмоциях: в решающей серии немцы оформили исторический камбэк против NRG, отыгравшись после 0:12 на карте, и теперь рассчитывают на поддержку родных трибун в Кельне. Прогнозировать эту встречу непросто — соперники близки по уровню. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.