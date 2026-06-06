Legacy — MIBR: во сколько и где смотреть матч IEM Cologne Major 2026

Стартовый раунд Stage 2 на IEM Cologne Major 2026 подарит бразильское дерби Legacy — MIBR. Вторая стадия идет по швейцарской системе: три победы — выход в Stage 3, три поражения — вылет; первые два раунда играются 6 июня подряд. Начало — в 17.30 по московскому времени, формат Bo1. Legacy заходит напрямую как сеяная команда и в отличной форме: недавно бразильцы выиграли CS Asia Championships, а в последних турнирах обыгрывали в том числе MIBR, BetBoom и Astralis. MIBR (LNZ, brnz4n, insani, venomzera, kl1m) пробилась из Stage 1 с результатом 3−1, оправившись после стартовой осечки. Земляки знают друг друга прекрасно, и это добавляет матчу остроты. Матч покажут официальные каналы ESL Counter-Strike на Twitch и YouTube, а также русскоязычные комьюнити-трансляции.