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9z и FlyQuest: прогноз и ставка на матч на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч 9z — FlyQuest 6 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч 9z — FlyQuest 6 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Пара получается на редкость равной. 9z — самая играющая команда турнира (более 140 карт за сезон и три LAN-титула), и в хорошие дни luchov и dgt тащат, однако в последних матчах бразильцы спотыкались. FlyQuest (jks, INS, Vexite, nettik, story) на кураже после победы над Team Liquid в решающей серии Stage 1, но их путь по сетке был сравнительно легким. Обе команды нестабильны и подходят к матчу в схожих кондициях, поэтому в формате одной карты выше вероятность плотной, богатой на раунды концовки, чем уверенной победы фаворита.

Рекомендуемая ставка: тотал раундов больше 21.5.