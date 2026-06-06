GamerLegion — фаворит в матче против Astralis на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Astralis — GamerLegion 6 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Это статусное открытие Stage 2, и небольшое преимущество отдаем GamerLegion: коллектив Snax — одна из самых рейтинговых команд мейджора, недавний финалист IEM Atlanta (поражение лишь от Vitality) и уверенно прошел Stage 1 с результатом 3−1. Astralis заходит на стадию напрямую и остается структурной, опытной командой, но датчане сейчас в фазе перестройки, и их форма менее стабильна. При примерном паритете класса свежие результаты и победный настрой склоняют чашу весов в сторону GamerLegion.
Рекомендуемая ставка: победа GamerLegion.