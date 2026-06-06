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FUT — фаворит в матче против B8 на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч FUT — B8 6 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч FUT — B8 6 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. Один из самых равных матчей дня сводит две команды в боевом тонусе. Небольшое преимущество отдаем FUT: турки на эмоциональном подъеме после исторического для организации тир-1 титула на PGL Bucharest 2026, и эта уверенность дорогого стоит. B8 (npl, kensizor, esenthial, s1zzi, alex666) прошла Stage 1 без поражений (3−0) и тоже на ходу, так что серьезного сопротивления не избежать. В равном Bo1 свежий чемпионский кураж FUT выглядит небольшим, но реальным козырем.

Рекомендуемая ставка: победа FUT.