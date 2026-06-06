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Legacy — фаворит в бразильском дерби против MIBR на IEM Cologne Major 2026

Прогноз и ставка на матч Legacy — MIBR 6 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026.

Источник: Спорт-Экспресс

Прогноз и ставка на матч Legacy — MIBR 6 июня 2026 года на IEM Cologne Major 2026. В бразильском дерби фаворитом выглядит Legacy: команда подходит к мейджору в отличной форме, недавно выиграла CS Asia Championships и в последних турнирах обыгрывала сильных соперников, включая саму MIBR. MIBR (LNZ, brnz4n, insani, venomzera, kl1m) уверенно прошла Stage 1 (3−1) и опасна за счет insani и kl1m, но в прямом сравнении с земляками уступает по текущему уровню. Принимая во внимание форму и недавнюю очную победу Legacy, небольшое преимущество — на ее стороне.

Рекомендуемая ставка: победа Legacy.