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Рюдигер: «Два сезона без трофеев — это ненормально для “Реала”

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер отметил, что не стоит зацикливаться на отсутствии трофеев у мадридской команды в последних двух сезонах.

Источник: Спорт-Экспресс

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер отметил, что не стоит зацикливаться на отсутствии трофеев у мадридской команды в последних двух сезонах.

«Два сезона без трофеев — это ненормально. Но чего вы от нас хотите, чтобы мы продолжали плакать? Двигаемся дальше. Что потеряно, того не вернуть. Нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше», — приводит AS слова Рюдигера.

В сезоне-2025/26 «Реал» набрал 86 очков и стал вторым в чемпионате Испании. Победу в турнире одержала «Барселона» — 94 очка.

В Лиге чемпионов мадридская команда дошла до ¼ финала, где проиграла по сумме двух матчей «Баварии» (1:2 и 3:4). В Кубке Испании «Реал» в ⅛ финала потерпел поражение от «Альбасете» (2:3), а в финале Суперкубка Испании проиграл «Барселоне» (2:3).

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