Рюдигер: «Два сезона без трофеев — это ненормально для “Реала”

«Два сезона без трофеев — это ненормально. Но чего вы от нас хотите, чтобы мы продолжали плакать? Двигаемся дальше. Что потеряно, того не вернуть. Нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше», — приводит AS слова Рюдигера.