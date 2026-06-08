Дарья Клепикова: «Сейчас нахожусь под нагрузкой. Моя физическая форма неидеальна»

Клепикова победила с результатом 57,20 секунды.
— Что думаете о финале?
— Не хочу оправдываться, но я сейчас нахожусь под нагрузкой. И я довольна своим результатом. Я понимаю, что моя физическая форма сейчас неидеальна. И сейчас я показала хороший результат. Буду стремиться к тому, чтобы улучшить его на чемпионате Европы.
— Родные за вас болели на трибуне.
— Мне очень приятно, что мама ездит на мои соревнования. Смотрит, переживает. Это меня еще больше мотивирует. На самом деле, я часто поглядываю на трибуну и всегда вижу свою маму. Мне это помогает.
— Трудно ли выполнять нормативы под нагрузкой?
— Совру, если скажу, что не трудно. Все равно стоит какой‑то блок в голове, что нужно проплыть по определенному времени, чтобы отобраться. Но пока выполняю норматив, я этим довольна.
Готовлю к чемпионату Европы две личные дистанции — 100 метров кролем и 100 метров баттерфляем. Поэтому и взяла их на чемпионате России. Это будут две мои основные дистанции. Ничего лишнего. На Кубке России я брала побольше — разогнаться, посмотреть, как и что. А тут — концентрация на двух финалах, чтобы настроиться, увидеть все свои ошибки.
— Какие мысли о чемпионате Европы в Париже?
— Я уже очень хочу поехать на чемпионат Европы. Там Сара Сьестрем приедет, мой кумир с детства. И очень много моих соперниц. С нетерпением жду. Еще два месяца. Надеюсь, не сойду с ума от ожидания. Буду тренироваться, настраиваться и верить, что покажу там что‑то феноменальное.
— Какой результат будете считать хорошим?
— Хочется плыть рядом с лидерами. На 100 метрах батом — 56 секунд с маленькими. Ну и на 100 метрах кролем какие‑нибудь 52,5.
— А что можно сказать про эстафеты в Париже?
— Вот я планирую плыть все‑все‑все эстафеты. Надеюсь, у нас они все будут. Очень настраиваюсь и надеюсь, что нас будет интересно смотреть, что наши ребята себя покажут. Думаю, женские эстафеты у нас получатся огненными. Девочки покажут, на что мы способны, — сказала Клепикова.