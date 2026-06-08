Дарья Клепикова: «Сейчас нахожусь под нагрузкой. Моя физическая форма неидеальна»

Готовлю к чемпионату Европы две личные дистанции — 100 метров кролем и 100 метров баттерфляем. Поэтому и взяла их на чемпионате России. Это будут две мои основные дистанции. Ничего лишнего. На Кубке России я брала побольше — разогнаться, посмотреть, как и что. А тут — концентрация на двух финалах, чтобы настроиться, увидеть все свои ошибки.