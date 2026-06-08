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Дарья Клепикова: «Сейчас нахожусь под нагрузкой. Моя физическая форма неидеальна»

Пловчиха Дарья Клепикова прокомментировала победу на дистанции 100 м баттерфляем на чемпионате России в Казани.

Источник: Спортс‘’

Клепикова победила с результатом 57,20 секунды.

— Что думаете о финале?

— Не хочу оправдываться, но я сейчас нахожусь под нагрузкой. И я довольна своим результатом. Я понимаю, что моя физическая форма сейчас неидеальна. И сейчас я показала хороший результат. Буду стремиться к тому, чтобы улучшить его на чемпионате Европы.

— Родные за вас болели на трибуне.

— Мне очень приятно, что мама ездит на мои соревнования. Смотрит, переживает. Это меня еще больше мотивирует. На самом деле, я часто поглядываю на трибуну и всегда вижу свою маму. Мне это помогает.

— Трудно ли выполнять нормативы под нагрузкой?

— Совру, если скажу, что не трудно. Все равно стоит какой‑то блок в голове, что нужно проплыть по определенному времени, чтобы отобраться. Но пока выполняю норматив, я этим довольна.

Готовлю к чемпионату Европы две личные дистанции — 100 метров кролем и 100 метров баттерфляем. Поэтому и взяла их на чемпионате России. Это будут две мои основные дистанции. Ничего лишнего. На Кубке России я брала побольше — разогнаться, посмотреть, как и что. А тут — концентрация на двух финалах, чтобы настроиться, увидеть все свои ошибки.

— Какие мысли о чемпионате Европы в Париже?

— Я уже очень хочу поехать на чемпионат Европы. Там Сара Сьестрем приедет, мой кумир с детства. И очень много моих соперниц. С нетерпением жду. Еще два месяца. Надеюсь, не сойду с ума от ожидания. Буду тренироваться, настраиваться и верить, что покажу там что‑то феноменальное.

— Какой результат будете считать хорошим?

— Хочется плыть рядом с лидерами. На 100 метрах батом — 56 секунд с маленькими. Ну и на 100 метрах кролем какие‑нибудь 52,5.

— А что можно сказать про эстафеты в Париже?

— Вот я планирую плыть все‑все‑все эстафеты. Надеюсь, у нас они все будут. Очень настраиваюсь и надеюсь, что нас будет интересно смотреть, что наши ребята себя покажут. Думаю, женские эстафеты у нас получатся огненными. Девочки покажут, на что мы способны, — сказала Клепикова.