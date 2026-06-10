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Аргентина разгромила Исландию, Месси забил гол

Сборная Аргентины выиграла у команды Исландии в товарищеском матче — 3:0.

Источник: Спорт-Экспресс

Сборная Аргентины выиграла у команды Исландии в товарищеском матче — 3:0. Игра прошла на стадионе «Джордан-Хэр» в Оберне.

На 8-й минуте защитник Валентин Барко открыл счет. На 72-й минуте вышедший на замену Лионель Месси реализовал пенальти и забил свой 117-й гол за национальную команду. В концовке хавбек Тиаго Альмада довел счет до крупного.

Аргентина готовится к чемпионату мира-2026, который пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Аргентинцы сыграют в группе J против Алжира, Австрии и Иордании. Исландцы не попали на турнир.

10 июн 04:00 Аргентина — Исландия 3:0.