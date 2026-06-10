Экс-игрок «Реала» Данило — о Роналду: «Люди думают, что он инопланетянин, но на деле — обычный парень»

«Люди думают, что Криштиану какой-то инопланетянин, но на самом деле он оказался обычным парнем, который смеялся и весело проводил время с семьей. Но, конечно, Криштиану живет футболом почти во всем, что он делает! Он стремится становиться лучше с каждым днем», — добавил он.