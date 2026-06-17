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Месси сыграл в 200-м матче за сборную Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе на матч чемпионата мира-2026 против Алжира и достиг отметки в 200 игр за национальную команду.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вышел на поле в стартовом составе на матч чемпионата мира-2026 против Алжира и достиг отметки в 200 игр за национальную команду.

38-летний аргентинец стал третьим игроком, который сыграл на международном уровне 200 или больше матчей. Ранее это делали только малайзиец Со Чин Анн (219 матчей) и португалец Криштиану Роналду (228 матчей).

За 21 год в сборной Аргентины Месси забил 117 голов и отдал 64 результативные передачи, а также выиграл Кубок Америки-2021, Кубок Америки-2024, Финалиссима-2022 и чемпионат мира-2022.

Это будет первый матч в группе J на ЧМ-2026. В другой игре встретятся Австрия и Иордания (07:00 по московскому времени).

Месси в сборной Аргентины: статистика — игры, голы, трофеи.