Месси сравнялся с Мбаппе и Мюллером по голам на чемпионатах мира

Для 38-летнего аргентинца это 14-й гол на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю он догнал француза Килиана Мбаппе и немца Герда Мюллера. Они делят третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории турнира. На первом месте — немец Мирослав Клозе (16), а на втором — бразилец Роналдо (15).