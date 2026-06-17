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Месси сравнялся с Мбаппе и Мюллером по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Алжира.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил в матче 1-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 против Алжира. На 17-й минуте ударом из-за пределов штрафной площади он открыл счет в этой встрече.

Для 38-летнего аргентинца это 14-й гол на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю он догнал француза Килиана Мбаппе и немца Герда Мюллера. Они делят третью строчку в списке лучших бомбардиров в истории турнира. На первом месте — немец Мирослав Клозе (16), а на втором — бразилец Роналдо (15).

Всего на счету Месси 118 голов и отдал 64 результативные передачи в 200 матчах за сборную Аргентины.

Месси в сборной Аргентины: статистика — игры, голы, трофеи.