Месси оформил дубль в матче с Алжиром

Для 38-летнего аргентинца это 15-й гол на чемпионатах мира. По этому показателю он обошел Герда Мюллера и Килиана Мбаппе и поднялся на третью строчку. Список лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира возглавляет немец Мирослав Клозе (16), на второй позиции располагается бразилец Роналдо (15).